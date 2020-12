X Factor, domani la finale. Emma Marrone: «Su Blue Phelix frasi vomitevoli sui social»

Emma Marrone torna a parlare sul tema omofobia: «Quando ho detto che l'Italia non è pronta per Blue Phelix, non parlavo della discografia ma degli insulti omofobi che questo ragazzo ha ricevuto sui social dal primo momento che è entrato ad X Factor. Delle frasi vomitevoli che ha dovuto subire su Instagram. E d'altronde l'Italia non è pronta perché ancora si picchia un ragazzo perché omosessuale». Le parole di Emma erano riferite alle frasi di odio che - a volte - alcuni utenti pubblicano sui profili social del cantante.

Il fatto è successo parlando della finale di X Factor di domani (giovedì), in cui Emma è intervenuta spiegando il significato delle sue parole su Blue Phelix. Francesco Franco, questo il vero nome di Blue Phelix, è uno studente di 22 anni ed è nato a Livorno, anche se vive e lavora a Londra. Libero dai pregiudizi e dagli stereotipi ha detto di vivere con serenità il proprio orientamento sessuale. Su Instagram il cantante è molto popolare: quasi 58.000 followers, che lo seguono al grido di «Art is my religion».

Ultimo aggiornamento: 16:42