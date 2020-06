EPCC, Cesare Cremonini​ canta “I love you” in dialetto bolognese. L'ultima puntata di Epcc ha avuto come ospite Cesare Cremonini, cantante e grandissimo amico di Alessandro Cattelan. Cremonini, fresco quarentenne, è da sempre il jolly e il portafortuna di ogni edizione.

Come sarebbero le hit di Cesare Cremonini cantate in bolognese? Lo ha dimostrato lo stesso cantante ieri a EPCC LIVE, proponendo uno dei suoi più grandi successi, “I love you”, ma tutto rieseguito in dialetto. E diventa ‘mé a t vói bän’.

Cremoni fresco quarantenne come Cattelan ha raccontato che cIl Resto del Carlino gli ha chiesto di pubblicare i testi delle sue canzoni. Temeva che gli anziani che parlano solo in dialetto non li avrebbero capiti e allora li hanno tradotti in emiliano.

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA