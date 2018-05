â€‹Gaffe sul libanese a L'eredità, la concorrente: «Volevo essere spiritosa, davanti alle telecamere non è così facile»

Venerdì 18 Maggio 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 18:14

«Ci hanno suggerito di non rimanere impalati. Se non ti ricordi una risposta meglio buttarla sul ridere. E così ho fatto». Ma non tutti hanno capito. Chiara, la concorrente de "L'eredità" finita su web e social per aver risposto "Geronimo Stilton" alla domanda su quale fosse il libro del 2002 di De Cataldo con protagonisti il "dandy" e il "libanese" (la risposta esatta era Romanzo Criminale), non ci sta a passare per quella che "non sapeva una cosa così facile...", non le piace nemmeno tutta l'ironia che la sua reazione ha scatenato in rete. Una "figuraccia", si fa per dire, che molti di noi al suo posto avrebbero potuto fare, visto che il pressing e l'emozione giocano brutti scherzi e chi ha affrontato almeno una volta nella vita un esame, lo sa bene.«Non mi va di perdere la faccia», spiega al telefono Chiara, accettando la chiacchierata. «Non mi veniva in mente il nome del romanzo - aggiunge - e così mi sono ricordata cosa ci avevano detto prima di accendere le telecamere». Ovvero, "se non vi viene in mente subito una risposta, improvvisate, magari con qualcosa di spiritoso". È il bello della diretta. E Chiara l'opportunità l'ha colta al volo.«Il topino Stilton è simpatico - dice - e mi è sembrato abbastanza carino tirarlo in ballo...». Ma non tutti l'abbiamo capita, almeno subito. Perché davanti al telequiz ci sono milioni di professori con la risposta pronta, un po' come le centinaia di abitué del bar sport, che a ogni partita si trasformano in allenatori provetti e arbitri esperti. Ma in campo bisognerebbe starci sul serio, come ha fatto Chiara.«Sono state dette e insinuate cose poco carine su di me - aggiunge la ragazza - e un po' mi spiace, perché non sono così. Non mi veniva in mente il titolo e ho cercato di non restare impalata davanti alla telecamera». Ma in fondo è un gioco e come in tutti i giochi c'è chi vince, chi perde e chi... fa l'allenatore.