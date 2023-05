Euridice Axen, viaggio nell'«Ars erotica»

«Ars erotica», e il titolo non bara: la nuova serie in onda dal 23 maggio su Sky Arte alle 21.15, e in streaming su Now. racconta, in maniera leggera e ironica grazie alla presenza di Euridice Axen, la relazione tra arti ed erotismo, attraverso le opere più rappresentative tra Quattrocento e Ottocento. Accanto a lei, tre esperti che analizzano usi e costumi legati al sesso nel corso dei secoli - lo storico delle idee Riccardo Fedriga, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari e lo storico dell’arte Giovanni Careri – che si avvicendano nella cornice di Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna. Ciascuna puntata affronta un tema in maniera oppositiva: da uomini a dèi, da pubblico a privato, dall’idea alla carne, da partecipante a voyeur, dal tormento all’estasi. Un viaggio in cinque tappe a luci rosse, ma artistiche.