Fabio Canino a Verissimo, la confessione: «Sono fidanzato da due anni. Emanuele è l'uomo della mia vita, è uno stilista»

Fabio Canino torna a Verissimo dopo qualche anno di assenza. «Ho 60 anni compiuti eppure non me li sento, non ho rimpianti e adesso riesco ad essere sereno». Silvia Toffanin lo accoglie con un video che racconta i tanti anni di carriera. Una vita la sua intensa: dal bullismo subito alla morte dei genitori, non sono mancate però gioie, e oggi arriva in studio per raccontare alla conduttrice il suo momento felice.

Fabio Canino a Verissimo, chi è? Età, la malattia dei genitori, il coming out, il compagno «badante» e la carriera

«Ora improvvisamente, due anni fa, è successa una cosa assurda.

A 58 anni ho conosciuto (spero) l'uomo della mia vita, io credo lui mi accompagnerà finchè Dio vorrà. Non credo molto al colpo di fulmine, ma Emanuele l'ho conosciuto per lavoro - lui è stilista - prima abitava a Rimini e quando l'ho visto la prima volta ho pensato "però", noi da quel giorno non ci siamo piu' lasciati. Sono andato a convivere ed è la prima volta nella mia vita, ero terrorizzato invece c'è un gran rispetto: lui fa tutto. Io sono la speranza per tutti, io non pensavo di far parte del mondo che si potesse innamorare. Vorrei concretizzare questo amore».