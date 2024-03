Fedez "umilia" il giornalista di Pomeriggio 5, bufera sul video: «Arrogante, hai successo grazie ai fan»

Si appella alla privacy e dice: «Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita». Forse bisognerebbe spiegare a Fedez che quello che sta mostrando ora è uno dei suoi lati peggiori. Perché pur vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, non può stupirsi dell'attenzione mediatica della gente. Fedez conosce perfettamente le regole del gioco. Però il gioco vuole gestirlo solo lui. E così, beccato nuovamente sotto il palazzo dove si registra il podcast Muschio Selvaggio, "maltratta" l'inviato di Pomeriggio 5 (che sta lavorando). E quando il giornalista gli fa notare che Chiara, guardando le loro foto a Che tempo che fa «si è commossa», lui replica scocciato: «Quanto durerà questa cosa secondo voi?».

Dal matrimonio ai Ferragnez, una vita sotto i riflettori

Durerà tanto, probabilmente.

Come tanto, tantissimo, sono durati i post sulla loro vita privata, dal matrimonio brandizzato a Noto, alla nascita dei figli, alle foto in ospedale subito dopo l'intervento. Fedez sulla sua storia con Chiara ci ha fatto un reality (mostrando persino le sedute di coppia dallo psicologo). E ora si lamenta per qualche domanda? Alfonso Signorini, in una lettera su Chi, replica al rapper: «Bisognerebbe ricordare a chi ora si appella a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza please».

Cosa ha detto Chiara

Chiara almeno è stata più intelligente quando da Fazio ha ammesso: «So che nei momenti in cui poi chiedi privacy, è difficile averla. Io ho raccontato tanto, ma non tutto. Certo rinunci a una parte della tua privacy in favore del racconto, ma è una piccola parte della mia vita. Ci tengo a dire, però, che quella che mostro sono io, sono sempre stata autentica. E Federico era molto simile a me in questo modo di raccontarsi online, così quando ci siamo incontrati è stato il botto. Poi quando ci siamo messi insieme, abbiamo continuato a raccontarci sacrificando una parte del privato».

Il sarcasmo di Fedez

Fedez, invece, questo finge di non capirlo. Quando l'inviato di Pomeriggio 5, continuando a incalzare il rapper, gli chiede: «Voi avete contribuito però…Non le piace avere l’attenzione dei fan?», lui replica: «Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se decido di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri». Il rapper ha dimostrato senza mezze misure che il clamoroso interesse mediatico per le sue vicende coniugali proprio non gli va giù. E quando il giornalista gli chiede perché indossasse nuovamente la fede nuziale (dopo averla tolta), sfodera, di nuovo, l'arma del sarcasmo: «Il mistero si infittisce. Dopo la strage di piazza Fontana, il matrimonio di Fedez».

Le reazioni

Myrta Merlino ha così commentato: «Oggi gli giravano un po’ ma ci sta pure perché è tanto tempo che gli stiamo dietro e quindi va bene». Più duri invece i suoi opinionisti. Azzurra Della Penna di Chi ha commentato: «Fedez è il peggior nemico di sua moglie e di se stesso», Rosanna Cancellieri lo ha invece appellato come “arrogante“, Edoardo Donnamaria ha chiuso con: «Dovrebbe ringraziare di avere i giornalisti sotto casa, lo ha trattato con spocchia. Vattene se non ti va, non prendere in giro il giornalista». Un atteggiamento, il suo, che non è andato giù al popolo del web: « Ricordati che hai successo grazie a chi ti segue!», scrive qualcuno. E ancora: «Maleducato e ingrato. Ha umiliato una persona che stava lavorando». Un altro errore di comunicazione: l'ennesimo in casa Ferragnez.