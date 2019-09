Francesco Chiofalo e l’incontro con Antonella Fiordelisi: «Ha detto che mi odia»

Giovedì 19 Settembre 2019, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 18:41

, ex protagonista di “Temptation Island”, conosciuto anche come Lenticchio, dopo aver superato una complicata operazione, aveva rincontrato la collega di reality, con cui si era fidanzato. I due improvvisamente si sono lasciati e Francesco dopo vari tentativi è riuscito a parlarci, anche se l’esito della chiacchierata non sembra essere dei più incoraggianti.Francesco ha raccontato l’accaduto dal suo account Instagram: “"Ho fatto appena in tempo a salutarla – ha raccontato dalle stories – dato che lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto su di me come persona. Mi ha detto che sono una testa di cazz*, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che non mi devo far più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che mi odia. Non si è parlato di tanto alto”Antonella sempre dal social ha poi obbiettato di non avergli mai augurato la morte (“Non ho detto che devi morire! Sono stata ad ascoltare le tue cazzat*”) e Francesco ha spiegato che era soltanto per far capire il contesto, non erano le parola esatte.