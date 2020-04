Francesco Monte, isolamento “in famiglia”: fuga a Taranto con la fidanzata Isabella De Candia

Francesco Monte sta trascorrendo una quarantena da coronavirus in compagnia della famiglia e della fidanzata, Isabella De Candia, nuovo amore dopo le ex Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, la collega naufraga sull’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e la compagna reclusa al GFvip Giulia Salemi.

Da Milano, dove abita e lavoro, Francesco prima che iniziassero le ristrettezze per la pandemia ha preso i bagagli e la fidanzata ed è andato a Taranto, dove abitano i suoi parenti: «Abito a Milano – ha spiegato a in un’intervista a “DiPiù” - ma quando si è cominciata a diffondere la notizia circa l’arrivo del Coronavirus in Italia, ho deciso di trasferirmi a Taranto dalla mia famiglia, con me c’è anche la mia ragazza, dunque gli affetti non mancano».

Di solito lontano per impegni di lavoro si sta godendo il momento - «Questo periodo è stato un modo anche per stare accanto alle persone a me care, senza distrazioni, o appuntamenti lavorativi da rispettare» - ma come tutti vorrebbe restituita la sua libertà: «Vorrei prendere la moto, arrivare fino al bar in spiaggia per bere una birra guardando il tramonto, spensierato e senza paure, con accanto solo la mia fidanzata».

Ultimo aggiornamento: 17:50

