Francesco Nuti morto, la polemica di Elena Sofia Ricci con le tv: «Perché non mettete un film suo?»

Francesco Nuti, attore toscano e regista, è morto qualche giorno fa a 68 anni dopo una lunga malattia. Nuti era lontano da tempo dalle scene per motivi di salute ma resta comunque uno dei volti più popolari e amati del cinema e dello spettacolo italiano.

Lo stesso giorno della morte di Francesco Nuti, si è spento anche Silvio Berlusconi e la morte dell'artista toscano è passata in secondo piano. Infatti, i palinsesti Rai e Mediaset sono stati stravolti per omaggiare e dire addio al leader di Forza Italia. A lanciare una forte invettiva nelle sue Instagram stories è Elena Sofia Ricci. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

«Scusate ma un mio film in onda in questi giorni?», ha scritto Elena Sofia Ricci a corredo della foto pubblicata dell'attore sul suo profilo Instagram.

L'attrice si è mostrata particolarmente affranta per la morte dell'attore e ha dimostrato di essere particolarmente legata a lui.

Se da un lato, Elena Sofia Ricci ha ricordato la splendida amicizia e il rispetto professionale, dall'altra parte ha anche manifestato una certa rabbia perché solo in pochi lo hanno ricordato.

Per questo motivo, l'attrice, ha voluto sottolineare come non ci sia stato un film, neanche in seconda serata, per rendere l’omaggio che merita al grande protagonista italiano del cinema, interprete e realizzatore di grande pellicole.