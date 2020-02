“Friends”, il ritorno del cast dell'iconica serie tv in un nuovo episodio in onda a maggio

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici anni dopo la fine di, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross torneranno per una puntata che si preannuncia come un piccolo evento. «It's happening», «sta succedendo»: con un post sul canale ufficiale di Friends su Instagram, viene infatti annunciato che il cast originale si riunirà per una puntata speciale che andrà in onda sulla piattaformaa partire da maggio., gli attori che interpretavano i ragazzi della popolare sitcom anni Novanta, torneranno quindi sul loro divano preferito, pronti a riprendere il servizio nello stesso studio, il Teatro 24 della Warner Bros. a Burbank, in California, dove sono state girate le dieci stagioni di Friends. I sei protagonisti lavoreranno alla puntata speciale anche in qualità di produttori esecutivi, affiancando naturalmente gli ideatori della serie, David Crane e, e il produttore esecutivo. La regia è invece stata affidata a. Secondo Variety, ognuno dei protagonisti riceverà non meno di 2,5 milioni di dollari, circa 2,3 milioni di Euro.La chiusura della serie, trasmessa il, fu vista da circa 52,5 milioni di persone diventando l'. I fan, da allora, sono stati in lutto, almeno fino a oggi.