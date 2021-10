Gf Vip, Alessandro lascia la casa e Francesca se la prende con Giucas: «Avevi detto che rimaneva, non ne azzecchi una»

È finita la luna di miele per Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Stasera Alfonso Signorini sta per comunicare a Francesca che il suo fidanzato deve abbandonare la casa del Gf Vip.

«Sono rinato ho gli ormoni a palla» esordisce così l'imprendtore emiliano. «Mamma cambia canale ti prego», la mamma infatti insegna religione e «non può dire cose che la madre non può sentire» spiega Alfonso. venerdì scorso la produzione del Grande Fratello Vip aveva fatto un regalo enorme alla gieffina: 3 giorni da poter vivere nel loft di Cinecittà assieme al suo fidanzato. Ma il tempo sembra finito nonostante le insiestenze dei concorrenti che chiedono a gran voce al consuttore del reality d far rimanere Alessandro.

Gf Vip, l'addio di Alessandro

Alessandro ha gli ultimi 100 secondi per dirle quello che non le ha detto.

«Ti volevo dire che se non dovessi rimanere qui ti volevo dire di star tranuilla. Io ti amo per me sei la persona la migliore che io abbia mai conosciuto. Mi hai preso per la mano e con tua dolezza infinita mi hai accompagnato. Se la migliore, ti amo». Parole che provengono dal cuore. È stato tutto molto bello, ma il tempo ufficiale nella casa per alessandro finisce qua. «Alessandro esci dalla casa» perentorio Alfonso.

«Alfonso ti prego, per Halloween almeno lasciamelo», pronti al Cipriani show. «Non voglio che vai via, vengo con te». Poi il conduttore del Gf Vip consiglia alla showgirl di dare al suo fidanzato qualcosa di suo per fargli ricordare di lei. «Ti do il vestito di San Valentino». Baci e romanticismo a non finire, ma ora devono lasciarsi. Ma lei non lo lascia andare. Tutti tengono Francesca e Giucas Casella la abbraccia forte forte. La Cipriani non riesce a calmarsi e Giucas le fa un rilassamento. Ma lei lo attacca. «Tu avevi previsto che rimaneva non ne azzecchi una». Ma stavolta lo spettacolo è più contenuto dal solito.