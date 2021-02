Gf Vip , il brutto gesto di Stefania Orlando contro Giulia Salemi. Fan increduli: «Sei caduta in basso...». Poco fa, la lite tra l'influencer italo-persiana e la conduttrice romana. Le due sono ancora ai ferri corti dopo la puntata di lunedì, quando Giulia Salemi ha scoperto che Stefania in più occasioni le avrebbe parlato alle spalle.

Fino a oggi, le due gieffine si sono ignorate. Poi, pochi minuti fa, è scoppiata una lite furiosa in cucina. Giulia Salemi ha accusato la compagna di avventura: «Abbiamo dormito nello stesso letto per tre mesi, non mi sarei mai aspettata che potessi nominarmi. Mi ha ferito vedere la clip in cui mi deridevi perché ci ero rimasta male per la nomination. Mi hai parlato alle spalle». A questo punto, Stefania Orlando s'infuria: «Non ti permetto di dire che parlo alle spalle. Ho sempre detto le cose in faccia, sono l'unica che lo fa. Ci sei rimasta male solo perché ti ho nominato. Stai avendo la stessa reazione di Elisabetta Gregoraci, quando ho osato dire una cosa su di lei».

L'ultima frase, in cui Stefania paragona Giulia alla rivale in amore Elisabetta ha fatto infuriare i fan. «Che caduta di stile, l'ha detto solo per ferirla». E ancora: «Stai cadendo in basso, troppo velenosa...». A onor del vero, sono tanti gli utenti che si sono schierati dalla parte dell'Orlando. Tanto che in trend topic su Twitter, sale l'hashtag #iostoconstefania. Amicizia al capolinea? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:29

