Gf Vip, Cristina Plevani contro il reality: «Nomination decise dal programma, Signorini ripigliati!»

Cristina Plevani contro il Grande Fratello Vip

Cristina Plevani contro il Grande Fratello Vip. Cristina Plevani è intervenuta con un cinguettio su Twitter dopo che, durante l’ultima diretta, Alfonso Signorini ha sgridato Lulù Selassie per non aver saputo giustificare la sua nomination. La principessina, dal canto suo, ha risposto al conduttore che per via del meccanismo delle immunità le risultava difficile scegliere qualcuno da mandare al televoto dato che, oltre a Katia Ricciarelli e la Cipriani era impossibile far il nome anche di tutto il cast maschile. Fatto notato da Cristina Plevani, che non ha mancato di dare la sua opinione dal social facendo notare che alla fine è in pratica il programma a decidere le votazioni: «Nomination – ha scritto sul social - il Gf decide chi devi nominare, togli gli uomini, togli gli immuni, il conduttore si incazz* perché non trovi motivazioni sui rimanenti. Ripigliati Signorini e un po' meno con i toni».