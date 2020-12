Gf Vip. Giulia Salemi, la frase choc su Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Squalificatela come Filippo Nardi». Oggi, l'influencer italo-persiana avrebbe fatto una battuta su Maria Teresa Ruta che ha fatto infuriare parte dei follower. Su Twitter piovono commenti, tra chi condanna le parole di Giulia e chi la difende. Ma andiamo con ordine.

Nelle ultime ore, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra stia nascendo un sentimento. I due sono sempre più vicini e l'hashtag #pretelli coniato dalle loro fan è primo su Twitter. L'influencer, però, non gradendo forse le attenzioni di Maria Teresa Ruta nei confronti dell'ex velino, si sarebbe lasciata andare a una battuta che ha fatto subito il giro del web. «Ha gli ormoni a palla e si struscia su Pierpaolo in cerca del p***», avrebbe detto Giulia.

La frase ha fatto subito il giro del web. In tanti condannano le parole dell'influencer: «Una battuta sessista al livello di Nardi, fuori subito». Ma c'è anche chi la difende: «Un'uscita infelice, ma un unicum non un comportamento deplorevole come quello di Filippo». E ancora: «Ha fatto la stessa battuta davanti a Maria Teresa Ruta, non ne ha sparlato. La vogliono fuori solo le fan dei Gregorelli (Elisabetta Gregoraci e Pretelli, ndr)». Prenderà provvedimenti il Gf? E come proseguirà la storia tra Giulia e Pierpaolo? Staremo a vedere.

