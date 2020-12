Gf Vip, spuntano le chat bollenti tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini: «Viviamoci il presente»

Grande Fratello Vip, spuntano le chat bollenti tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini: «Viviamoci il presente». Il concorrente dagli occhi di ghiaccio è l'ultimo ad essere entrato all'interno della casa eppure è già al centro del gossip, per via di alcuni messaggini scambiati con la tronista.

Durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip sono entrati nella casa quattro nuovi vip tra cui Mario Ermito. L'attore e modello pugliese, ha già partecipato nove anni fa al Grande Fratello e all'interno della casa c'è una sua vecchia conoscenza... ma non troppo.

APPROFONDIMENTI IL REALITY SHOW Gf Vip, saltano le puntate del 25 dicembre e 1 gennaio: ecco... LA CLASSIFICA Gf vip: Andrea Zenga, il figlio di Walter, fa strage di cuori.... INDELICATA Gf Vip. Samantha De Grenet, la frase choc su Maria Teresa Ruta. Fan...

Appena entrato nella casa si sono scatenati i primi rumors. Gabriele Parpiglia ha pubblicato le chat bollenti tra i due concorrenti con Ermito che cerca in tutti modi di conquistare Sonia, mentre la Lorenzini sembra tentennare. Anche all'interno della casa Sonia, in un momento di confidenza con Dayane Mello ha raccontato di questi messaggi: «Ci sono stati solo dei messaggi, ma quando mi chiedeva di vederci io gli declinavo sempre l’invito. Però mi sembrava che sperasse ne uscisse qualcosa in più».

Nelle chat Mario Ermito scrive: «Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Non precluderti la possibilità di conoscermi», ma la tronista gli rifila un diplomatico due di picche: «Per me è un periodo particolare. Ho bisogno dei mie tempi per ripartire». Oppure «Ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi weekend con calici di vino?», la Lorenzini, che vive a Verona, ha risposto: «È il 29 ottobre, un periodo particolare per gli spostamenti e non avrei il tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA