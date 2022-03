Gf Vip, Jessica Selassiè e i dubbi su Barù: «Lo scopo è arrivare in finale»

Al Grande Fratello Vip Jessica Selassiè comincia a essere infastidita dal comportamento del coinquilino Barù, che con lei sembra fare un passo avanti e due indietro. La principessina si è infatti confida con Sophie Codegoni: «Lo scopo è arrivare in finale».

Gf Vip, Jessica Selassiè e i dubbi su Baru

Al Grande Fratello Vip il rapporto fra Jessica Selassiè e Barù è stato molte volte al centro del dibattito. Jessica infatti ha fatto da tempo capire di volere qualcosa di più della semplice amicizia dal coinquilino, che dal canto suo non è mai stato chiaro a riguardo.

Arrivata vicina alla finale, che si terrà il 14 marzo, Jessica sembra cominciare a pensare che dietro al suo comportamento ci potrebbe essere una precisa strategia: «A giocare che ci vuole? – ha spiegato a Sophie Codegoni - Lo scopo è arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito...».