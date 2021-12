Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia il reality: ecco quando abbandonerà la casa

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo annuncia la data della sua uscita dal reality. Il GFVip ha spostato in avanti la data di chiusura ma sembra proprio che Manuel abbia deciso di salutare i compagni prima della finale.

Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

APPROFONDIMENTI FACCIA A FACCIA GFVip, Lulù Selassiè lite furiosa con Sophie Codegoni:... LA COPPIA... SCOPPIA? GFVip, Valeria Marini e Giacomo Urtis in rotta: «Te lo ricordi...

GFVip, Manuel Bortuzzo lascia: ecco quando lascerà la casa

Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip. Quando Alfonso Signorini in diretta aveva fatto sapere ai concorrenti che la loro partecipazione al gioco sarebbe durata ben più del tempo stabilito in precedenza, Manuel aveva assicurato che sarebbe rimasto in casa fino alla finale, ma ha evidentemente cambiato idea. A tavola con i coinquilini che si lamentavano del “crollo” energetico subito per via della lunga reclusione, Manuel ha fatto sapere alle incredule Katia Ricciarelli e Carmen Russo che probabilmente abbandonerà il reality a breve, durante le puntate del 14 o il 17 gennaio.