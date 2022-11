GF Vip, Micol Incorvaia tra Antonella e Edoardo. La Fiordelisi all'attacco «Ora so chi nominare»

Micol Incorvaia è uno dei nuovi ingressi della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. L'influencer, ha avuto in passato una breve storia con Edoardo Donnamaria. Nella casa però c'è anche Antonella Fiordelisi che non ha preso bene l'arrivo dell'ex.

GF Vip, Micol Incorvaia tra Antonella e Edoardo. La Fioredelisi all'attacco «Ora so chi nominare»

Antonella pazza di gelosia

Proprio ora che Antonella Fiordelisi finalmente si è lasciata andare tra le braccia di Edoardo Donnaria, il GF Vip rompe le uova nel paniere della neo coppia. Tra i sei nuovi vip che sono entrati nella puntata di giovedì sera c'è anche una vecchia conoscenza di Edoardo.

Micol Incorvaia, sorella della più nota Clizia: «Io e Edoardo ci siamo conosciuti in modo singolare, così come lo è stato anche l'epilogo della frequentazione. Non so se sei felice della mia improvvisata - dice Micol a Edoardo - Ti sto seguendo, stai facendo un bel percorso, sto vedendo l'Edoardo che conosco, ma anche un Edoardo completamente diverso. Su un versante ti abbiamo inesorabilmente perso. Sono contenta, quando ci siamo visti ti ho augurato di trovare una persona e di essere felice. Sei preso, hai gli occhi da pesce lesso. Tu sei molto più preso di quanto non lo sia Antonella, alcuni suoi atteggiamenti non sono stati corretti nei tuoi confronti e poco maturi. Voglio consigliarti di andare avanti in questo modo e non precluderti nulla. Non so se durerà questa storia fuori da qui, voglio darti un consiglio, di lasciarti andare ma non perdere di vista te stesso. Di andarci cauto».

Antonella Fiordelisi non è molto felice e nel momento dell'incontro parte all'attacco: «Non sapevo facessi l'opinionista visto che dici che lui è più preso di me. Siete amici e basta o amici di letto?». Edoardo in grande imbarazzo mentre Antonella è incalzante: «Perchè è finita? A letto non andava bene?». La Incorvaia però non si lascia sorprendere e ribattere: «Ci sono cose che prescindono dalla sessualità, ci sono caratteri che a volte non si prendono e basta».

La Fioredelisi forse in modo un po' troppo esagerato commenta sarcastica «Ora so chi nominare».