Gf Vip, regia lascia microfoni aperti per errore: «Massa di imbecilli e cerebrolesi». Concorrenti increduli

Incredibile scivolone da parte della regia del Grande Fratello Vip. Questa mattina gli autori hanno aperto per sbaglio i microfoni con i quali comunicano con i concorrenti nella casa, lasciando ascoltare ai "vipponi" le loro conversazioni. E quelle che hanno sentito non sono certo parole al miele nei loro confronti. «Una massa di imbecilli e cerebrolesi» dice una voce che risuona nel cortile della casa del Gf Vip, lasciando di stucco Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri e Nicola Pisu, che in quel momento si trovavano lì.

«Si sente tutto», aggiunge una voce femminile, prima di staccare i microfoni. Immediata la reazione di Davide Silvestri e Nicola Pisu: «Ma ha detto cerebrolesi?». I vip in giardino, increduli e stupiti, si sono guardati senza proferire parola. Arriveranno le scuse nella puntata del Gf Vip in programma stasera su Canale 5? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.