Un triangolo amoroso decisamente non pacificato quello tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnarumma. Sono nella casa del Gf Vip da appena un mese eppure i due concorrenti hanno già incominciato a battibeccare, anzi pare che a fatica si sopportino.

Gf Vip, lo scontro tra Antonino ed Edoardo: «Mi farò fare da Antonella tanti di quei massaggi…»

Lo scontro tra Antonino Spinalbese ed Edoardo, iniziato qualche giorno fa, è proseguito anche dopo la diretta in onda ieri su Canale 5 dopo che si è scoperto che il conduttore di Forum ha votato proprio l'ex fidanzato di Belen Rodrguez, accusandolo di essere sempre un po’ sulle sue: «Fa troppo il precisino, non mi convince» ha dichiarato Donnamaria.

Spinalbese d'altro canto crede che la nomination del compagno sia dipesa dai massaggi di Antonella, con la quale Edoardo ha in atto un flirt. Il confronto è proseguito in giardino anche dopo la fine della diretta: Edoardo, non contento, ha rincarato la dose accusando Antonino di essere calcolatorio e troppo strategico. Un'accusa rispedita al mittente dall'hairstylist: «E tutti i consigli per Antonella che ti ho dato?».

A quel punto i toni si sono fatti più accesi: «Non hai le palle sei un quaquaraquà! – ha sbottato Antonino –. Io che ho speso anche tempo a parlarci! Mi farò fare tanti di quei massaggi da Antonella…». Edoardo non raccoglie la provocazione, ma si limita a dire: «La reazione che ha avuto secondo me mi dà ragione». Insomma tra i due vipponi è guerra aperta e nessuno dei due sembra disposto a cedere di un passo.