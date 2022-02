Gf Vip, Alex Belli è la resa dei conti: Soleil lo molla: «Non hai nessun diritto su me»

Per Alex Belli è la resa dei conti. «Provo pena per il rapporto tra lui e Delia». Soleil Sorge non riesce a capaticiarsi di come l'attore possa comportarsi diversamente con lei da quando deve recuperare con la moglie. Belli è entrato per riconquistare la moglie e ci sta riuscendo ma nel frattempo sta frantumando il cuore della Sorge che sembra non reggere. «Devo rassegnarmi al fatto che non potremo più avere quel rapporto speciale che avevamo». Tra le lacrime l'influencer prova a darsi una spiegazione e a chiudere una pagina importante di un libro che aveva cominciato a scrivere a settembre nella casa del Gf Vip. «Tra loro c'è stato un amore intenso e c'è ancora perchè non si può eliminare così», lo sa anche Delia.

E Alex dice di voler riprendere in mano la sua relazione con la moglie ma nel frattempo Soleil dice che non è così. «Il loro non è un amore libero perchè si limitano sempre». In effetti da quello che si sta vedendo nella casa la storia tra Alex e delia sembra molto borghese.

Alfonso decide di spegnere le luci della mistery e di fare un faccia a faccia senza la possibilità di avere i riflettori puntati su se.

«Alex non ha diritto di sapere cosa c'è nel mio cuore, le nostre strade sono divise». Soleil rimane fredda. «Sono due donne splendide e complesse e opposte. Sole ha una capacità di lucidità mentale da poter fare considerazioni profonde. Io ho un amore umano verso lei». La Duran non vuole limitare il rapporto tra i due ma vuole l'esclusiva. Quindi Alfonso Signorini può solo chiudere così: «L'amore libero non esiste»