Gf Vip, Sophie Codegoni scoppia a piangere in diretta: «Ho tanti limiti. Con me ci vuole pazienza»

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è fatto di alti e bassi. E stasera in diretta al Gf Vip si torna a parlare di loro. In questi giorni Alessandro ha avuto dei momenti di forte down e ha detto che vorrebbe avere una donna pronta ad aspettarlo a casa e con cui creare una famiglia, Sophie invece cerca di minimizzare le problematiche. L'ex di Uomini e Donne ha però un crollo quando inizia a parlare di nuovo delle sue insicurezze e dei motivi personali che la bloccano dal viversi libera e serena l'inizio di un rapporto amoroso. «Io e Alessandro ci stiamo capendo, ci stiamo conoscendo. Dobbiamo parlare, dobbiamo trovare quell’equilibrio che alla fine si trova soltanto conoscendosi, avendo un po’ di pazienza» ammette.

Gf Vip, Sophie piange e parla dei suoi limiti

Poi però la voce di Sophie si spezza per le lacrime: «Io so che quando si tratta di me ci vuole forse troppa pazienza, ho tanti limiti». Sophie torna a parlare delle sue fragilità, e spiega che per costruire un rapporto ci vuole conoscenza e pazienza. Alfonso Signorini cerca di calmarla e darle un messaggio che qualsiasi papà darebbe in un momento del genere: «Guarda che quando si ama si ha la pazienza di aspettare, quindi stai tranquilla che sicuramente Alessandro ti aspetterà». Si tranquillizza così la piccola Sophi.