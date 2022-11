Gf Vip, ora è ufficiale: stop alla doppia puntata, resterà solo la diretta del lunedì. Ecco da quando

Stop al doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip a partire da dicembre. L'indiscrezione era nell'aria ma l'ufficialità arriva direttamente dal Biscione. A partite dal 5 dicembre il reality di Alfonso Signorini andrà in onda solo di lunedì.

Ottimi ascolti per il Grande Fratello Vip che nella puntata di lunedì 7 novembre ha raccolto davanti la tv 2,6 milioni di telespettatori con il 21,5% di share. L'ingresso dei sei nuovi vipponi, tra cui Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi hanno dato nuova linfa al format che però presto subirà uno stop.

A partire dal 5 cembre il GF Vip andrà in onda solo il lunedì sera, addio temporaneo al doppio appuntamento del giovedì almeno fino a gennaio 2023. La conferma arriva da Publitalia '80, la concessionaria di pubblicità delle reti televisive - free on air - del Gruppo Mediaset.

Guardando le strenne di dicembre per le offerte pubblicitarie - che vanno dal 4 dicembre al 7 gennaio 2023 - gli spazi occupati dal Grande Fratello Vip sono solo quelli del daily e del lunedì sera. Quindi non ci sarà più, almeno per il mese di dicembre, il doppio appuntamento del giovedì.

Il motivo di questa sospensione potrebbe dipendere dalla partenza dei Mondiali di Calcio 2022 che verranno trasmessi su Rai 1. Anche se l'Italia non è tra la squadre che parteciperanno in casa Mediaset vogliono preservare il loro gioiellino almeno