Gf Vip: Alex Belli torna sui social, prima condivisione dopo la squalifica. C'è anche Delia Duran

Alex Belli dopo la squalifica al Grande Fratello Vip torna sui social con la moglie Delia Duran. Delia era entrata nel reality per la terza volta per lasciare Alex a causa della sua vicinanza all’ormai ex coinquilina Soleil Sorge.

GFVip Alex Belli torna sul social

Continua la storia d’amore fra Alex Belli e Delia Duran dopo l'avventura dell'attore all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino, da poco squalificato, è tornato sui social dai suoi follower e ha condiviso un video che lo vede proprio assieme alla dolce mogliettina. Alex nel post esegue al piano una canzone di Tiziano Ferro, con Delia che, seduta su una sedia, si fa pazientemente truccare.

Una condivisone fatta probabilmente non a caso, anche per mostrare la solidità, nonostante quanto è avvenuto nel programma condotto da Alfonso Signorini, con sua moglie. Ad attenderli infatti ci saranno diversi salottini pomeridiani televisivi e sicuramente qualche confronto con Soleil all’interno della casa.