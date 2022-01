Gf Vip. Delia Duran in lacrime per il suo passato: «Non avevamo una casa in cui vivere»

Delia Duran al Grande Fratello Vip racconta commossa il suo passato. La moglie di Alex Belli, confidandosi con la coinquilina Federica, ha raccontato la sua vita difficile in Venezuela assieme alla madre: «Non avevamo una casa in cui vivere».

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

APPROFONDIMENTI SENZA DI LEI... Gf Vip, Sonia Bruganelli e l’immunità a Soleil Sorge:... TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie Caldonazzo spara a zero su Barù:... TELEVISIONE Gf Vip, Aldo Montano vuota il sacco sulla rissa con Alex Belli:...

Al Grande Fratello Vip Delia Duran, entrata da poco nel reality, comincia a farsi conoscere. La moglie di Alex Belli si è confidata con la coinquilina Federica, parlando del suo difficile passato e del sogno che è riuscita a realizzare, quello di aver comprato una casa alla madre. La vita che la modella ha trascorso in Venezuela assieme alla mamma infatti non è stata facile e le due, spesso ospiti, non avevano un posto dove vivere.

Soleil Sorge e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Una volta che Delia si è traferita in Italia e ha trovato un lavoro, ha utilizzato una parte dei soldi guadagnati per dare finalmente un tetto alla madre: «Noi – ha raccontato commossa - non avevamo una casa dove vivere, abitavamo dai nostri parenti». La Duran, in lacrime, è stata consolata e rassicurata da Federica: «Hai fatto tante cose per lei…».