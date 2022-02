Gf Vip, lite fra Lulù e Sophie. La principessina in lacrime: «Pensi che gli altri parlano di te»

Al Grande Fratello Vip scoppia la lite fra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. Ad accendere gli animi la preparazione dell’aperitivo, appuntamento fisso del giovedì per gli inquilini della casa.

Lulù Selassiè, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, lite fra Lulù e Sophie

Nella casa del Grande Fratello Vip a Sophie viene chiesto un parere sul menù dell’aperitivo ma un commento di Lulù da inizio alle ostilità: «Ma ci hanno pensato – ha osservato la principessina - sempre Jessica e Manila». Sophie, che si sente tagliata fuori, risponde con un «In realtà ho sempre cucinato io con Jessica», ma gli animi cominciano subito a infuocarsi e poco dopo Lulù scoppia a piangere: «Sto piangendo - ha spiegato in lacrime - fai piangere le persone. Pensi che gli altri parlano di te, hai le fisime. Miriana mi ha detto "Lulù, la prossima volta faccio io la tua assistente mentre fai l’aperitivo" io le ho risposto che non ho bisogno di un’assistente, dato che non sono una chef stellata. Non ho detto che tu non c’eri, ho solo aggiunto che ad aiutarti c’erano diverse persone, fra cui Manila, Jessica e ai tempi Alex Però ti sei arrabbiata, e se non ti interessa non ti arrabbiare. Anche i toni, io non ti ho urlato o aggredito, ero tranquilla».

Sophie però rimane impassibile alle lacrime della coinquilina e sembra non voler sentir ragioni: «Non pensate che possiate dirmi tutto e io stia zitta ad ascoltarvi...».