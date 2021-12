Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio: «Un medico è venuto nei camerini...»

Nicola Pisu ha lasciato improvvisamente lo studio durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Sui motivi dell’abbandono sono state fatte molte teorie ma ora è proprio l’ex gieffino a utilizzare social per risolvere il giallo: «Un medico è venuti in camerino e…».

Nicola Pisu e Ainett Stephens (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

APPROFONDIMENTI DIETROFRONT Gf Vip, Soleil prende le distanze da Alex Belli: «La persona... TELEVISIONE Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù... GOSSIP Gf Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio...

GFVip, Nicola Pisu spiega perchè ha lasciato lo studio

Nicola Pisu spiega sul social i motivi del suo improvviso abbandono dello studio del Grande Fratello Vip durante l’ultima diretta, dopo che sulla rete si erano diffuse diverse teorie. C’era infatti che voleva che Nicola temesse il confronto con Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan e chi sosteneva che Alfonso Signorini per questo l’avesse apostrofato in malo modo: «In merito a quello che hanno scritto sui social su quello che è successo – ha spiegato l’ex gieffino Pisu - Sul fatto che uno degli autori mi abbia trattato male oppure che mi volesse obbligarmi a rimanere lì per parlare di Miriana e Biagio. E sulla frase che avrebbe detto Alfonso, che sono uno sfigato di emme, volevo dirvi che non è assolutamente vero perché io ieri purtroppo non mi sono sentito bene. Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Lui mi ha poi consigliato di andare a casa. Quindi volevo smentire quello che è stato scritto. E niente, tutto qui».