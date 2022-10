È stata squalificata dal Gf Vip Ginevra Lamborghini dopo la terribile frase detta contro Marco Bellavia. «Uno così merita di essere bullizzat». Questa la frase che Alfonso Signorini ha messo sulla gogna. «Il bullismo è una cosa grave perchè la gente si suicida per questo» e per questo è stata cacciata dalla casa piu' spiata d'Italia la sorella di Elettra. Si è vergognata la concorrente e si è scusata ma ha cercato anche di spiegare il perché avessed etto quella frase.

Gf Vip, il racconto chc di Ginevra su Marco

«Mi rimangio quella frase, mi vergogno di averla usata. – ha esordito Ginevra, che però ci ha tenuto a specificare una cosa – Marco ha avuto un atteggiamento nei miei confronti offensivo ed è andato oltre uno spazio privato e fisico senza consenso. Questo mi ha turbato. Mi ha offesa». Ci ha tenuto a specificare cosa sia realmente successo la Lamborghini. «Non stiamo parlando di palpeggiamenti da parte di Marco ma ha comunque invaso il mio spazio fisico e questo si fa solo con un consenso. – e ha continuato – Mi ha offesa toccando un argomento delicato per me. Mi ha toccato in un modo che io non accetto e non apprezzo». Alfonso la ascolta con dispiacere ma prova a spiegare a Ginevra che forse quello poteva essere un modo di marco per creare un contatto con lei per avere poi un suo aiuto: «Ora ho capito, ho ricucito i pezzi». E poi un pianto inarrestabile per la concorrente che deve abbandonare la casa.