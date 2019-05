Gomorra 4, venerdì il finale di stagione: ​L’ultimo scontro per il controllo del territorio

Giovedì 2 Maggio 2019, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 13:37

: venerdì seradarà tutte le risposte. Cosa farà il clan di Forcella guidato da Sangue Blu dopo l’agguato fallito ai danni dei Levante? E soprattutto con chi sceglierà di schierarsi Mickey, sempre più in una posizione complicata? Gli episodi 11 e 12, diretti da Claudio Cupellini, saranno trasmessi in prima tv esclusiva venerdì 3 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e disponibili anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.La guerra sotterranea tra(Cristiana Dell’Anna) e i Levante obbliga ora(Luciano Giugliano) a dover scegliere se schierarsi con la sua famiglia o con la donna che ama, sua moglie Patrizia. Nel frattempo(Salvatore Esposito), che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare Napoli, comincia a non essere più certo di aver fatto la scelta giusta e decide di tornare in azione in prima persona. Anche il clan di Forcella con(Arturo Muselli) e icon il solo ‘O Diplomato' rimasto al comando giocheranno un ruolo chiave nel momento in cui tutti personaggi dovranno mostrare le proprie ambizioni: chi regnerà sulle rovine fumanti di una Napoli insanguinata dalla guerra tra i clan?E, in occasione del finale di Gomorra – Quarta stagione, è in uscita in streaming dal 3 maggio e in vendita dal 17 maggio l’EP “Mokadelic - Doomed to Live Remixes”, curato da Lele Sacchi (sulla leggendaria etichetta londinese Crosstown Rebels), che contiene i remix della colonna sonora della serie originale Sky.GOMORRA – QUARTA STAGIONE: gli episodi 11 e 12 in prima TV esclusiva venerdì 3 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno), anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Dal 3 maggio tutti gli episodi della 4ª stagione di Gomorra saranno disponibili on demand su Sky Box Sets, insieme alle prime tre stagioni.