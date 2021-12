Al Gran Caffè Gambrinus arriva «Lo sciamano»: Salvatore Esposito presenta il suo romanzo

L’esoterismo è la sua passione oltre ai set cinematografici, naturalmente. L’attore Salvatore Esposito, che ha appena “salutato” definitivamente il personaggio di Genny Savastano che in Gomorra - la serie lo ha reso celebre, sarà domani, mercoledì 22 dicembre, al Gran Caffè Gambrinus per parlare del suo libro uscito la scorsa estate dal titolo “Lo sciamano” (edizioni Sperling & Kupfer). Si tratta di un appassionante thriller che vede come protagonista un profiler esperto di delitti rituali, Christian Costa detto appunto lo “sciamano”.

L’autore ha dichiarato che l’idea di questo romanzo gli è venuta in aereo mentre andava a Chicago per le riprese della quarta stagione di Fargo. Insieme all’autore, interverranno anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l’attrice Cristina Donadio. A moderare la presentazione, la giornalista Barbara Carere.