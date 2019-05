GF, Guendalina Canessa: «Mi interessa Gianmarco Onestini», ma lui la gela

Domenica 5 Maggio 2019, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 12:41

Guendalina Canessa non nasconde l'attrazione che prova per Gianmarco Onestini, anche lui inquilino nella casa del Grande Fratello 2019. La donna, che ha varcato nuovamente la porta rossa 12 anni dopo la sua prima partecipazione, ha ammesso di provare delle pulsioni nei confronti del fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne. Si è dichiarata tenendosi sul vago, ma la risposta del giovane non è stata quella che sperava.Sebbene Guendalina non abbia alcuna intenzione di trattenere le sue emozioni, ha provato imbarazzo confessando il suo interesse per il concorrente: «Mi viene l’ansia perché gli altri ci guardano. Abbiamo un po’ parlato: io ti ho detto qualcosa di me, tu mi hai detto qualcosa di te. Vado sempre col contagocce perché so che sei così. Perché io non seguo la strada più facile? Io sto seguendo la strada più difficile». A quel punto Gianmarco le ha chiesto di spiegarsi meglio e di dire quello che prova esattamente.«Mi pulsa qualcosa da dentro. Da quando ci siamo visti. Da parte tua, sei lusingato». Gianmarco ha precisato frenandola: «Ovvio che un complimento mi fa sempre piacere, però non vengo da te per chiedere complimenti. Io non ho sentito le stesse cose. Però con te ci parlo volentieri. Sei una donna strutturata, educata, sei un certo tipo di donna che apprezzo molto». Il ragazzo sta flirtando con Erica, ma quest'ultima ha dimostrato di essere attratta da Francesca De Andrè. La trama si fa intricata.