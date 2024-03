Anita Olivieri ama Alessio Falsone al Grande Fratello? «Lui è il mio tipo»

Un nuovo amore al Grande Fratello? Anita Olivieri dopo aver flirtato per mesi con Giuseppe Garibaldi, ultimamente sembra aver cambiato mira. Nella Casa nelle ultime ore Rosy e Massimiliano si separano dal resto del gruppo per fare gossip e scambiarsi pareri sulla loro amica in comune, la giovane Anita, che sembrerebbe sempre più confusa e disorientata. All'orizzonte un nuovo amore per la bionda romana concorrente del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini?

Secondo Massimiliano, Anita avrebbe un serio interesse per Alessio Falsone, ma si sente trattenuta dal cadere in tentazione, forse perché ancora legata a Edoardo fuori dalla Casa.

Anita spiega che non sa come agire, non è fidanzata con Edoardo, ma prima di avvicinarsi a una persona, dovrebbe sempre chiudere con quella precedente. Non ha nessuna certezza, quello che sa è che la vicinanza, il modo di fare di Alessio la destabilizzano: «Il problema è che lui mi prende mentalmente».

Su queste parole, Alessio Falsone fa capolino e cerca la bionda: «Sei bellissima». Di qui Anita scoppia a ridere e Massimiliano e Rosy li lasciano da soli. Una lunga conversazione coinvolge i due ragazzi, dove Anita cerca di parlare di cose serie, per evitare di lasciarsi andare. Questo controllo a cosa porterà? C'è qualcosa di reale o è soltanto un flirt simpatico?