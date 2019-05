Grande Fratello, ira del Moige: «Spettacolo indecente e violento, va sospeso»

«Il programma Grande Fratello, in onda ogni lunedì sera su Canale Cinque, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza». È quanto denuncia il, Movimento italiano genitori, annunciando di avere chiesto «all'Agcom e al Comitato Media e Minori e di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo».LEGGI ANCHE: Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini: «Perché non mi dai un bacio in bocca?» LEGGI ANCHE: «Michael Terlizzi non è gay», Manila Boff: ecco come il protagonista del Grande Fratello mi ha corteggiata