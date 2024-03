Grande Fratello, diretta finale 25 marzo: Perla Vatiero e Beatrice Luzzi in finalissima

La finale del Grande Fratello è arrivata ed è tutta al femminile: una tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi sarà la vincitrice di questa edizione

Grande Fratello, diretta finale 25 marzo

01.18 Il momento più attesa della finale, quello in cui si spengono le luci della casa

01.10 Letizia Petris in studio

01.07 Si riapre il televoto flash per la vincitrice: Beatrice o Perla?

01.06 la seconda concorrente eliminata è Rosy Chin 4%

01.05 Simona Tagli eliminata con l'1%

01.03 Televoto flash chiuso. Beatrice, Perla, Rosy e Simona spalle al led

00.51 Anche Perla sceglie Simona

00.46 Rosy sceglie Simona, la Tagli ricambia. Beatrice fa il nome di Simona: «Non è una questione di colpi di scena, sta qui da un mese e mezzo e se la merita meno di altri. Noi abbiamo un bel rapporto ma si è fatta un bel grande fratello»

00.45 Le quattro finaliste a confronto, hanno le carte davanti e possono dire chi vogliono fuori dalla casa ora

00.42 Le quattro finaliste sono Beatrice, Perla, Rosy e Simona si apre un nuovo televoto

00.40 Garibaldi: «Letizia meritava la finale più di Simona». Tutti gli ex contrari a questo esito. Anita: «Simona ha i voti di Bea»

00.38 A dover dire addio alla casa del Grande Fratello è: Letizia Petris con il 18% delle preferenze

00.35 Stop al televoto

00.29 Poi appare Paolo in video e Letizia corre in passerella. Baci a profusione

00.22 Sorpresa per Letizia, per lei c'è la mamma

00.13 Massimiliano Varrese in studio: «Credo di aver fatto bene, mim sono messo in gioco e a nudo.

Non è stato facile per niente». Best of

00.00 Si scherza sulla castità della Tagli ma è anche il momento delle emozioni con il ricordo del papà che non c'è più e l'arrivo della mamma

23.55 Simona Tagli in tugurio con il tavolo dei tarocchi

23.50 Cesara Buonamici prende il posto di Signorini, che scherza: «Attenzione che da opinista a conduttore è un attimo, io ne so qualcosa! Ciao Ilary»

23.47 Signorini: «Fatemi una promessa da ora in poi siate più concetrate su di voi, godetevi la vostra intimità, mollate i cellulari»

23.43 Compare la scritta "vuoi o non vuoi?", Perla: «Assolutamente sì». Entra Mirko: «Sono orgoglioso perchè tante coppie si sono riviste in noi, ma soprattutto perchè donne si sono riviste in te, io ho sempre saputo che in te ci fosse qualcosa di speciale e non pensare mai più che non vali nulla». Scatta il bacio

23.41 Perla fuori la porta rossa per la sua sorpresa

23.36 Perla: «Voglio essere sincera, stando con microfoni e telecamere volevamo viverci questo riavvicinamento fuori perchè stando qui pensavamo non potesse essere costruttivo, poi sotto le comperte ci siamo detti un sacco di cose importanti. Valeva la pena venire qui. L'entrata di greta mi ha fatta crescere, anche la gestione delle cose, è stato costruttivo e doloroso»

23.31 Perla Vatiero in mistery per il suo best of, in reltà c'è una lettera di Mirko

23.15 Si apre un nuovo televoto: Letizia, Perla e Simona

23.11 A dover abbandonare la casa del Grande Fratello è: Massimiliano Varrese con il 16%

23.09 Stop al televoto

23.04 Gli eliminati Sergio e Greta in studio

22.56 Best of di Rosy e delle sue urla poi anche lei riabbraccia la sua famiglia

22.43 Arrivano anche i figli , si abbracciano tutti e quattro insieme

22.41 Arriva Alessandro ex compagno di Beatrice: «Sei ancora più bella di qualche mese fa, domani quando uscirai capirai l'amore che c'è fuori per te, una marea umana d'amore. Tutta la tenacia che hai messo ci ha sostenuto, la tua famiglia, ogni giorno. Hai fatto un'avventura di quasi 200 giorni ma non sei mancata nemmeno uno, ci hai reso migliori»

22.39 Tocca a Beatrice Luzzi ricevere la sua sorpresa. Per il momento è unsexy ballo fuori la porta rossa con i ballerini che indossano le foto delle star acui Bea ha fatto girare la testa

22.29 E' il momento dell'ingresso in studio di Giuseppe Garibaldi, best of anche per lui, e poi ha spiegato perchè è stato eliminato: «Ho pagato l'avvicinamento a Beatrice perchè hanno tutti pensato fosse strategia»

21.27 Signorini conferma che risceglierebbe tutti i concorrenti e parlando con Alex: «Avremmo voluto portarti fortuna, ma contro i giganti spesso non è possibile»

22.19 Sono passati 197 dall'inizio del Grande Fratello , ecco il Best of

22.08 Video della figlia Mia. Poi arriva anche lei e corre ad abbracciare il papà

22.07 Signorini chiede se c'è un futuro per loro fuori dal gioco, Valentina: «Che domandina! Sicuramente ne parleremo fuori, nel caso sarai il primo a saperlo»

22.06 Massimiliano: «Grazie per quello che hai fatto non era scontato, grazie per la donna e la madre che sei. Sei la madre che ho sempre sognato per mia figlia»

22.03 Varrese fuori la casa ha il freeze e arriva l'ex compagna di Massimiliano, Valentina

22.01 Iniziano le sorprese. Il primo è Massimiliano Varrese

21.59 I due concorrenti più votati saranno salvi

21.57 Si parte con un televoto flash a tre, il primo è quello tra Beatrice, Rosy e Massimiliano

21.54 La sesta finalista è Letizia Petris con il 54% delle preferenze

21.53 Stop al televoto

21.49 Clip con il riassunto degli ultimi giorni

21.46 Signorini chiede ai concorrenti un aggettivo che definisca la propria avventura al GF. Beatrice autocontrollo, Rosy incredibile, Massimiliano meraviglia, Simona ascetico, Perla magico

21.45 Al televoto per l'ultimo posto in palio Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi

21.43 Elegantissimo Alfonso Signorini «Benvenuti alla finalilssima del Grande Fratello. Grazie a voi amici a casa che siete rimasti al nostro fianco»

21.42 Entra anche Fiordaliso con "non voglio mica la luna". Un opening divertente

21.40 Ci siamo tutti i concorrenti fuori la casa, davanti a loro un schermo con Cesara e alfonso ai comandi in regia. In stuo parte "Io t'amo t'amo" con Rosanna Fratello. Ballano tutti gli ex concorrenti e anche Rebecca Staffelli

Verso la finale

Questa sera lunedì 25 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Il tempo è ormai scaduto, siamo giunti alla finale.

Eliminazione dopo eliminazione, solo un concorrente verrà incoronato vincitore di questa edizione di Grande Fratello.