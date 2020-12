Gf Vip, Filippo Nardi e l’ex fidanzata Veronica Graf: «Aspettavo un figlio, mi ha spinta ad abortire»

Veronica Graf parla della sua relazione con Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip. Veronica Graf e Filippo Nardi hanno avuto storia e lei l’accusa: “Aspettavo un figlio, lui mi ha spinta ad abortire”.

Il ricordo di Veronica Graf, anche lei ex gieffina della tredicesima edizione, è doloroso: “Era il 2001 – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” - e lo vedevo come l’uomo dei miei sogni, ma purtroppo alla fine non si è rivelato tale. A un certo punto il destino ci ha fatto incontrare, è nata una storia e sono rimasta incinta. Ricordo che quando glielo dissi lui rispose con freddezza. E mi gelò: “Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non voglio un figlio”

APPROFONDIMENTI TWEET AL VETRIOLO Filippo Nardi e le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria... POLEMICA SOCIAL GF Vip, Filippo Nardi e l'insulto choc a Maria Teresa Ruta. Fan... LITE IN TV GF Vip, scontro tra Filippo Nardi e Pupo: «Non dici mai una...

Veronica Graf e Filippo Nardi durante la loro realazione hanno avuto rapporti senza protezione, poi lei ha fatto il test risultato positivo: “Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse: “devi trovare una soluzione. Mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio. Abortisci e poi staremo insieme”.

Lei ha fatto quello che le chiedeva Filippo Nardi: “So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza”.

La relazione è poi finita: “Con Filippo la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita. Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA