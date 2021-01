GF Vip, Flavia Vento ci ripensa: «Spero di poter tornare. L'affetto per i miei cani non può essere tutto»

Flavia Vento ha abbandonato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip dopo poche ore dal suo ingresso perché le mancavano i suoi cani.

Flavia Vento, nonostante le insistenze dei coinquilini, ha abbandonato dopo sole 24 ore di permanenza il Grande Fratello Vip per la nostagia che sentiva nei confronti dei suoi cani, rimasti ad aspettarla. Ora però Flavia sembra averci ripensato ed essersi pentita, tanto da pubblicare un post a riguardo dal suo account Instagram.

Dal social ha infatti condiviso una sua foto nel confessionale del reality, seguita dalla didascalia di rammarico: «Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita – ha scritto sul social - L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un’altra edizione. Baci #grandefratello#flaviavento#gfvip#gfvip5”….».

