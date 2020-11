Gf Vip, Giulia Salemi e l'addio a Francesco Monte: «Non smettevo di piangere, prendevo tutto troppo sul serio»

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ricorda la storia con Francesco Monte, nata proprio all'interno della casa nell'edizione 2018 del reality. Giulia Salemi racconta ai coinquilini di aver sofferto molto per la fine della relazione: “Non facevo che piangere”.

Il rapporto fra Giulia Salemi e Francesco Monte è nato sotto le telecamere: “Ho avuto la fortuna di conoscere una persona qui dentro – ha spiegato - innamorarmi, fidanzarmici fuori. La sfortuna però è stata che mi sono totalmente concentrata solo su quello. Quindi ho perso tutto il resto, prendevo tutto troppo seriamente e non facevo altro che piangere”.

Se infatti fra le quattro mura del reality le cose andavano per il meglio (“Il succo è stato che non me la sono goduta mentre ero dentro, anche rivedendomi da fuori ”), le cose sono cambiate una volta eliminata:“Piangevo ogni lunedì, ero condizionata da ciò che dicevano in studio”.

Cumunque non rinnega quanto fatto:”Non mi pento di niente e lo rifarei altre cento volte, perché la relazione mi ha fatto molto crescere e diventare anche più donna. Ho provato delle emozioni fortissime”.

