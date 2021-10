Gf Vip, Lulù delusa da Manuel Bortuzzo si sfoga ma si interrompe: lui arriva a sorpresa

Tra Lulù e Manuel Bortuzzo del Grande Fratello Vip ci sono molti alti e bassi. Lei vorrebbe più attenzioni, lui maggiore spazio. Il ritorno in casa di Aldo Montano ha complicato la situazione perché il ragazzo vorrebbe condividere il letto con il campione di scherma. Per Lulù, sconvolta dalle difficili dinamiche familiari, la notte è l'unico momento in cui sono più vicini. La ragazza si è sfogata con Manila Nazzaro e si è interrotta con l'arrivo di Manuel.

La principessa spiega di avere bisogno di una persona che le dia sicurezze e maggiore vicinanza soprattutto perché è venuto fuori che il papà è in carcere. Manila cerca di spiegarle che, secondo lei, dovrebbe lasciare maggiore spazio a Manuel che ha bisogno di trascorrere del tempo insieme ad Aldo, suo punto di riferimento, e ha chiesto di tornare a dormire con lui. «Quando stiamo a letto è l’unico momento in cui siamo soli e non si vergogna a baciarmi», dice Lucrezia.



«Devi sapere - spiega Manila - che c’è una grande differenza tra uomini e donne, noi abbiamo una sensibilità che gli uomini non hanno e non dobbiamo fargliene una colpa... Lui si accorgerà che avevi bisogno di questa attenzione e ti darà abbastanza per farti sentire bene».La conversazione tra le due donne viene interrotta proprio dall’arrivo di Aldo e di Manuel. Lulù si alza per stringersi a Manuel e, pensando al padre, scoppia in lacrime tra le sue braccia. Il ragazzo la consola.