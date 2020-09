Grande Fratello Vip, Matilde Brandi in crisi. Lacrime dopo la diretta: «Ma che ce sto a fa' qua?!»

Al Grande Fratello Vip Matilde Brandi va in crisi e scoppia in lacrime dopo la diretta. La pressione del reality le fa un brutto effetto e mentre i coinquilini preparano la cena dopo la lunga puntata, Matilde Brandi si lamenta e si mette a piangere: “Ma che sto a fa’ qua?”.

Gran parte dei concorrenti è in cucina a preparare la pasta, comprese Matilde che improvvisamente si rattrista e scoppia in lacrime: “Ma che facciamo? A cinquant’anni, non ha senso… ma che sto’ a fa qua!”. Stefania Orlando cerca di consolarla: “Ma che vuol dire, anche a venti anni sarebbe lo stesso”, ma non ottiene l’effetto sperato.



Il momento di sconforto è compreso dagli altri reclusi che cercano di starle accanto, facendole notare che nella casa è molto amata: “Non è quello, sto oltre – obbietta lei mentre continua a piangere - non ha senso, sto qui a dire le cose…”. Lo stress della diretta insomma, nonostante non sia in nomination, si è fatto sentire e forse Matilde sente la nostaglia del marito Marco Costantini e delle figlie, le gemelle Sofia e Aurora.



Stessa cosa successa a Myriam Catania, che infatti nell’ultima diretta ha avuto il conforto di un videomessaggio del compagno Quentin Kammermann e del figlio Jacques.



Ultimo aggiornamento: 12:13

