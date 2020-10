Matilde Brandi, il durissimo sfogo al Grande Fratello Vip: «Sono venti giorni che rompi...»

Duro sfogo di Matilde Brandi al Grande Fratello Vip. La showgirl è una furia contro Tommaso Zorzi: «Tu puoi rompere il c... e io no? Sono venti giorni che rompi, per una volta che dico la mia non va bene? O devi essere sempre tu al centro dell'attenzione? Basta». La ballerina ha difeso a spada tratta l'amica Adua Del Vesco, accusata di scorrettezza per aver rivelato la presunta omosessualità del suo ex fidanzato Massimiliano Morra.

Zorzi aveva confermato che la Del Vesco aveva detto anche a lui che Morra era gay. Alla Brandi non è piaciuto questo gesto, che di fatto rivela un lato molto intimo dell apersonalità di Morra, che avrebbe dovuto rendere noto lui stesso a detta della ballerina. «Ma che ne sai cosa hanno passato nella vita?» dice la Brandi infuriata a Zorzi. Lui replica: «Era solo una battuta, ci può stare che qualcuno non la capisca, ma la mia non è ipocrisia».

Gf Vip, Stefania Orlando litiga con Francesca Pepe: urla e lacrime, gli altri concorrenti sono costretti a intervenire

Il tutto accade proprio mentre i "vipponi" sono convinti di non essere inquadrati perché nel frattempo doveva esserci un momento dedicato proprio alla Del Vesco. Poi, tornati in studio Matilde Brandi si sfoga ancora contro l'influencer milanese e chiede ad Alfonso Signorini: «Basta, voglio uscire da questo programma. Non fa per me». Poi desiste anche grazie alle parole del conduttore che la rincuora.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi e le lacrime dopo la puntata: «Cosa ci faccio qui a cinquant'anni»



Ultimo aggiornamento: 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA