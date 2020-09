Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi torna in casa: ecco cosa è successo

Tommaso Zorzi è di nuovo rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato trasportato una seconda volta in ospedale da un'ambulanza è stato fatto rientrare nel reality con la prescrizione di una terapia che dovrebbe portare alla guarigione dell'infezione che lo ha colpito.

Nei giorni scorsi l'influencer era stato isolato a causa delle febbre che gli era venuta all'interno della casa. Gli è stato fatto un tampone perché venisse esclusa la possibilità che avesse il coronavirus e l'esito del test è stato negativo. La febbre però non passava e Tommaso ha continuato a stare male, sempre un po' febbricitante. Nelle ultime ore la temperatura si era alzata ulteriormente così è stato mandato nuovamente in ospedale per degli accertamenti medici.

Probabilmente potrebbe dormire anche questa notte in isolamento perché gli dovrà essere fatta un'altra iniezione intorno alle 4 del mattino. Pare però che dall'esito degli esami si sia tranquillizzato scoprendo che si tratta di qualcosa che già sospettava e che non sembra essere nulla di preoccupante. La febbre al momento sembra essere passata e con tre giorni di terapia dovrebbe rimettersi.

Ultimo aggiornamento: 20:19

