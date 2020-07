La Casa di Carta, la quinta stagione sarà l'ultima. «Il colpo giunge al termine»

La quinta stagione de La Casa di Carta sarà l'ultima. L'annuncio direttamente dai canali social di Netflix, dove è stata pubblicata la foto di una delle iconiche maschere di Dalì, a terra, rotta e impolverata, accompagnata dalla didascalia: «Parte 5: Il colpo giunge al termine». La serie ideata da Alex Pina chiude dunque i battenti con un'ultima stagione, nella quale scopriremo come andrà a finire la rapina alla Banca di Spagna.

Netflix ha annunciato anche l'ingresso di due new entry nel cast della serie: si tratta di Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense 8) e Patrick Criado (La gran familia española, Vivere senza permesso). Le riprese de La Casa di Carta cominceranno il 3 agosto e si terranno in Spagna, Danimarca e Portogallo. Non c'è ancora una data ufficiale d'uscita, ma tutto lascia pensare che non vedremo l'ultimo capitolo della saga prima del 2021.

