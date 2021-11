Mara Venier, choc a Domenica In: cade e si fa male al piede e alla testa. «Non ce la faccio a continuare»

Domenica In, choc in studio : Mara Venier cade durante la pubblicità, battendo la testa e il piede. Diretta tv interrotta. Dopo il break, la conduttrice era rientrata in studio durante la trasmissione di Rai 1 con ghiaccio alla fronte e piede fasciato e, con voce tremante, aveva detto: «Sto bene, ma mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare». Guardando Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo stava conducendo un gioco in cui coinvolgeva il pubblico da casa, Mara Venier ha detto: «Continua tu, ora c'è Memo Remigi», scatenando la reazione di band e pubblico che, con un grande applauso, l’ha invogliata a continuare.

Per una decina di minuti la diretta è proseguita, poi però una Mara Venier dolorante ha annunciato che la trasmissione si sarebbe chiusa in anticipo: alle 16,55 la diretta di Domenica In è stata definitivamente interrotta. Ora i fan sono in ansia per capire le condizioni di salute di Zia Mara.

Dopo pochi istanti, mentre in onda andava la clip di presentazione dell’ospite successivo, era riapparsa in studio Zia Mara seduta ad una poltrona con la gamba distesa di fronte a lei e il ghiaccio in fronte. Accanto a lei Pierpaolo Pretelli a farle da “assistente”. Forte come una roccia, la conduttrice aveva dichiarato subito: "Ci sono continuo, non mollo mai" , riprendendo la trasmissione, nonostante il dolore. Poi però ho deciso di desistere: stop improvviso per lei, costretta alle cure mediche.

«Sono caduta - ha spiegato - voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali».

Tanta apprensione per #MaraVenier, iconica come sempre, il suo senso del dovere unico, non molla nonostante i dolori... Mara sei un esempio per tutti noi... ❤️❤️❤️#DomenicaIn #ZiaMara, #pierpaolopretelli con il suo abbraccio ha rappresentato tutti gli italiani pic.twitter.com/kA3pMsJjzs — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 21, 2021

Nel corso dell'intervista a Remigi, Mara era apparsa decisamente provata e, in lacrime con una borsa del ghiaccio sulla fronte, ha fatto entrare l'ultimo ospite, l'attore Guseppe Zeno, dicendo però poi poco dopo: «Chiuderemo prima, scusami Giuseppe».