Napoli, giostrine danneggiate in piazza Poderico: la bambina cade nel vuoto

Sono state alcune mamme ad allertare la quarta municipalità delle condizioni in cui si trovano le giostrine di piazza Poderico. Tavole di legno mancanti, scivoli rotti, giostrine distrutte e pericolose. Un bimba infatti giocando, è caduta, fortunatamente rimanendo illesa.

«Le giostrine divelte – dice Enrico Cella – rappresentano un vero pericolo per i bambini. Si chiede agli uffici comunali competenti di intervenire, in tempi brevi, per mettere in sicurezza l'area prima che qualche bimbo si possa fare male sul serio. Anche gli scivoli, nelle condizioni in cui si trovano diventano un vero pericolo».

Per Cella «l’elemento che crea gravità è che alcuni di questi giochi apparentemente sembrano funzionanti, in quanto i danni non sono subito visibili ai genitori, che ignari del problema fanno giocare i propri figli. «Mancano i controlli e la manutenzione – conclude – ed a questo si aggiungono gli atti vandalici di adolescenti che distruggono indisturbati».