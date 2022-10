«Devono pagare per questo orrore, giustizia per Marco e per tutti quelli che subiscono le stesse cose ma che sono invisibili». Il web si schiera all'unanimità con il concorrente della Casa del Grande Fratello Vip Marco Bellavia. Affetto da depressione, come più volte lui stesso ha dichiarato, Bellavia non ha retto alle pressioni all'interno della Casa ed ora centinaia di utenti del web attribuiscono ad alcuni dei concorrenti la responsabilità di averlo spinto ad andarsene. Alcuni sponsor stanno pensando di ritirarsi dalla casa. E c'è chi dice che Signorini dovrebbe prendere una posizione esemplare.

Marco Bellavia lascia il Gf Vip, dalla malattia al bullismo: cosa sappiamo. Ex moglie furiosa: «Vergogna!»

Cosa è successo

Da giorni, monta un’ondata d’indignazione verso il "branco" del Grande Fratello Vip, il cui comportamento è stato stigmatizzato addirittura da una fan che – megafono alla mano – si è piazzata all’esterno degli studios di Cinecittà dove ha strillato la sua rabbia all’indirizzo dei vipponi, accusati con termini coloriti di aver bullizzato Bellavia tanto da indurlo al ritiro dal programma. L’accusa ha scosso particolarmente Ginevra Lamborghini, una delle concorrenti che più aveva preso di mira Marco. Colta da rimorsi tardivi, l’ereditiera ha quindi ammesso di essere pentita del suo comportamento: "Non mi sono accorta, o comunque non lo sapevo fino a stamattina, che lui aveva dei problemi" ha detto la sorella di Elettra, che poi ha aggiunto: "Sinceramente, se lo avessi davanti gli direi scusami perché ti ho pregiudicato. Non è per essere ruffiani, è una persona che sta male, abbiamo sbagliato noi, si può anche tornare indietro sui propri passi eh".

Il dolore mentale di Bellavia

Bellavia è uscito dalla Casa dopo aver apertamente parlato del "dolore mentale" - così lo ha definito - che ha reso difficile le sue prime settimane al Grande Fratello. Poi, lo scorso giovedì durante la diretta della puntata condotta, come di consueto da Alfonso Signorini ha ammesso i suoi problemi: "È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa", aveva detto il 57enne.

I coinquilini "bulli": «Quello è malato"

Ma, a parte Antonella Fiordalisi e Luca Salatino, nessun altro concorrente all'interno della Casa ha avuto la minima empatia nei suoi confronti. Anzi, gli attacchi sono proseguiti. "Io mi sento preso per il culo quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito - aveva detto Daniele Dal Moro - Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel'ho detto che non gli parlo più perché per me è morto". Gli attacchi A rincarare la dose era poi arrivata Gegia: "Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, è matto, è malato". Non era stata da meno Patrizia Rossetti: "Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi", aveva detto la conduttrice parlando con Elenoire Ferruzzi, che ci aveva messo il carico: "Ma sì Patrizia, questo è fuori, è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri". E Giovanni Ciacci aveva perfino chiesto la sua espulsione dal gioco dopo avere completamente frainteso il senso di una frase pronunciata da Bellavia.

L'uscita dal programma

Poi, il colloquio fra l'attore, gli autori e gli psicologi. E nel primo pomeriggio di sabato, poco dopo l'improvvisa chiusura del televoto sul sito internet del programma, è arrivato l'annuncio ufficiale: "Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa.

È stata minimizzata una malattia mentale, con frasi orribili che solo a riascoltarle mi vengono i brividi, è inaccettabile che un uomo debba sentirsi male perché gli altri non hanno fatto altro che emarginarlo e farlo sentire un peso 👎🏻#gfvip #iostoconmarco #iostoconbellavia pic.twitter.com/IakaZCxtO2 — Giuseppe 🔥🔥 (@Giuse_002500) October 1, 2022

L’hashtag #iostoconmarco impazza sui social

E così sono arrivate le proteste del popolo dei social. In queste ore, infatti, il web trabocca di commenti di fan del reality che prendono posizione a favore dell’ex volto noto Mediaset. Su Twitter, uno dei termometri meglio rappresentativi dell’umore dei telespettatori riguardo ai fatti della tv nostrana, spopola l’hashtag #iostoconmarco che ha già sfondato quota 6.000 interazioni; anche su Instagram, Facebook e Tiktok piovono attestati di totale solidarietà a sostegno di Marco Bellavia. Abbondano, ovviamente, anche messaggi di disprezzo per i suoi ormai ex inquilini, su tutti Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, per i quali moltissimi utenti chiedono ora provvedimenti esemplari. Difficile ipotizzare una loro squalifica, perché cozzerebbe con la linea permissiva e tollerante adottata dagli autori e Alfonso Signorini dalla scorsa stagione. Ma una lavata di capo in diretta tv – almeno quella – certamente non gliela toglierà nessuno.