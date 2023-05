Marco Predolin attacca l'Isola dei Famosi: «La mia famiglia in apprensione per colpa vostra»

Marco Predolin polemico con Ilary Blasi dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del reality, uscito per problemi di salute, aveva annunciato sui social che avrebbe detto la sua sull'uscita dal programma, ma nel corso della diretta non c'è stato spazio per lui e la trasmissione si è chiusa lasciando nuovamente in sospeso la questione.

In chiusura di puntata Ilary si è però scusata: «Ne approfitto per scusarmi con Marco Predolin perché lo scorso lunedì non ci siamo potuti salutare mentre hai abbandonato L’Isola dei Famosi. Eravamo un po’ di fretta, ci tenevo a dirtelo», le scuse pero non sono state apprezzate da Predolin che ha replicato in modo polemico: «Non era quello, era solo per rassicurare le mie figlie, mia moglie e le persone che mi hanno visto sparire completamente dalla puntata ed erano veramente in apprensione. Speravo faceste una precisazione un po’ prima, a quest’ora è completamente superflua, grazie comunque». Ilary però, intuendo la polemica nascente ha chiuso in modo definitivo: «Ci scusiamo. Accetta le scuse Marco».

Predolin sarebbe stato costretto a ritirarsi per problemi medici e sui social, prima della puntata, aveva annunciato: «Amici come vedete sono rientrato a casa e STO BENE! Sono rientrato mio malgrado per problemi tecnici nessun problema serio, comunque grazie per i messaggi e le tante dimostrazioni d affetto.

lunedì poi spiegherò meglio. Vi abbraccio tutti», ma le cose sono andate diversamente.