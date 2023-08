Mare Fuori, Artem accusato per le frasi sulla depressione: «È da deboli». Poi spiega: «Ci sono passato»

Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori e che nella serie interpreta il personaggio di Pino 'o pazzo, sul suo profilo Instagram ha parlato di depressione usando delle parole davvero forti. «La depressione è uno stato emotivo dei deboli», ha scritto Artem nelle sue Instagram stories. Da questo commento numerose sono state le reazioni dei suoi follower tant'è che l'attore ha ritenuto opportuno dare ulteriori spiegazioni a quanto detto.

Artem su Instagram

«Non c'è tempo per essere depressi, ipocriti - ha sottolineato Artem nelle sue Instagram stories -.

Il tuo sogno è più grande dei mostri che stai affrontando, quindi alza la testa e guarda in alto invece di seguire il pensiero mediocre della gente comune, di Google, di Instagram e di Tiktok, a guardare informazioni inutili e ignoranti, seduti sul divano a piangere perché le cose non vanno come vorreste. I social sono diventati il vostro posto preferito: riuscite a essere poeti, tutti artisti, tutti personaggi famosi e intelligenti su ogni tipo di argomento. Continuate a raccontare una vita che non è la vostra, ostentare la qualità e qualcosa che non avete e qualcuno ci crede».

Poi, ha aggiunto: «Ci sono passato anche io. Ma sapete chi vince alla fine? Alla fine vince chi tutte le mattine nella sua umiltà si alza per affrontare la vita. Perché tutto parte dal principio, cioè i vostri pensieri. E a decidere cosa dovete pensare non sono io, dove indirizzate la vostra attenzione e il vostro tempo, che poi chiamate depressione. Cari amici, la depressione è stata la mia migliore amica per tutti questi anni e l'ho imparata a gestire e prendendo controllo sulla mia mente da solo. Quelli che si definiscono i più forti, in realtà sono quelli più deboli».

Le foto

Artem, poco dopo ha anche pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram. In uno scatto si vede lui ricoverato in un letto d’ospedale: «Prima dei 18 anni ho rischiato di morire tre volte», in un’altra foto lo si vede su una scala impegnato ad imbiancare una parete e a corredo, l'attore ha scritto: «2019, dove erano i miei follower? Purtroppo non avevo tanto tempo: dovevo portare il pane a casa e pagare l’affitto».