Maria De Filippi torna con Amici speciali: nel cast Gaia, Irama e Michele Bravi. Inizialmente si sarebbe dovuto chiama Amici All Star, ma l'emergenza coronavirus ha modificato il format che è stato completamente ripensato da Maria De Filippi. Tra i protagonisti la vincitrice dell'ultima edizione di Amici19 e tanti nomi nuovi.

«Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5». Con questo promo in onda sulle reti mediaset e pubblicato anche sui canali social l'annuncio dell'arrivo di “Amici speciali con TIM insieme per l'Italia”.

La nuova versione di Amici speciali dovrebbe andare in onda per quattro serate su canale 5 e probabilmente partirà da lunedì 18 Maggio.



»»