​Marisa Laurito: «Non ho mai avuto una raccomandazione, ma grandi professionisti che mi hanno scelta»

Vulcanica, coloratissima con il suo inconfondibile outfit, piena di energia e, soprattutto, dispensatrice di buon umore. Marisa Laurito ha illuminato lo studio di ‘Da noi…a ruota libera’ e si è raccontata a Francesca Fialdini oggi, domenica 2 aprile. “Non ho mai avuto una raccomandazione e, anzi, voglio direi di non cercarle. Le raccomandazioni non servono. Bisogna solo lavorare, studiare e andare avanti per la propria strada. Ho avuto grandi professionisti che mi hanno scelta. Avere dei grandi maestri è importantissimo. Io ho avuto Eduardo, non potevo iniziare meglio la mia carriera. De Filippo mi ha regalato preparazione, disciplina, amore per questo mestiere. Cosa potevo chiedere di più? Solo grazie a lui ricevetti due applausi con tre battute”.

