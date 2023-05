Scudetto Napoli, la festa degli azzurri negli spogliatoi a tavola e la città in strada

Il ritorno in città solo in tarda mattinata, la prima notte da campioni d'Italia il Napoli la vive all'Hotel Là di Moret, la struttura che in Friuli ha ospitato gli azzurri prima e dopo il match contro l'Udinese. Al fischio finale, la festa è scoppiata negli spogliatoi, poi la celebrazione si è spostata in albergo: il bis degli azzurri ha lasciato la Dacia Arena tra gli applausi dei circa 12 mila sostenitori azzurri che erano arrivati a Udine, poi tutti a tavola.

La mise è uguale per tutti: maglia bianca con fascia tricolore e la scritta Campioni d'Italia targata ovviamente EA7. Alle spalle la scritta Campioni sulle spalle e il numero 3 che non poteva mancare. Gli azzurri si divertono sui social prima di andare a dormire, a tavola anche Luciano Spalletti, insieme con tutto lo staff azzurro che ha accompagnato in questi due anni l'allenatore toscano.

A 840 chilometri di distanza, invece, la festa va in scena per strada: i tifosi del Napoli occupano Fuorigrotta, il lungomare, soprattutto via Toledo e piazza del Plebiscito fino a tarda notte. Gli ultimi coraggiosi hanno fatto ritorno dopo le 5, con le prime luci dell'alba. Proprio quando il club azzurro ha fatto di nuovo capolino sui social: «Non stiamo sognando… #Napul3 campione!» si legge dagli accounti ufficiali, con la foto degli azzurri che festeggiano in spogliatoio e un tricolore dedicato alla squadra per questa stagione straordinaria.